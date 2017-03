Super Mario Run: Für Android-Geräte bei Google Play veröffentlicht - 4Players.de

Nintendo hat Super Mario Run (Version 2.0.0) für Android-Geräte bei Google Play veröffentlicht. Android-Version 4.2 oder höher ist erforderlich. Wie bei der iOS-Umsetzung kann ein Teil (Welt 1-1 bis 1-4) kostenlos ausprobiert werden. Das vollständige Spiel lässt sich per einmaliger Zahlung "nachkaufen". Der Preis liegt bei 9,99 Euro. Weitere Mikrotransaktionen oder Ingame-Käufe gibt es nicht. In Apples Appstore hatten sich zahlreiche mit Free-to-play-Modellen sozialisierte Spieler über eine derartige "Abzocke" beschwert . Unseren Test der iPad-/iPhone-Variante findet ihr hier "In diesem Spiel bewegt sich Mario durch die jeweiligen Level vorwärts und du lenkst ihn mithilfe diverser Sprünge in Richtung Ziel. Marios Verhalten ist dabei vom Timing deiner Berührungen des Bildschirms abhängig. Dein Geschick entscheidet, ob es dir gelingt, Münzen zu sammeln, das Ziel zu erreichen und Mario dabei auch noch gut aussehen zu lassen."Letztes aktuelles Video: The feeling never changes