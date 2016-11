The Trail: A Frontier Journey: Neues Spiel von Peter Molyneux veröffentlicht - 4Players.de

Nach einer ersten Sichtung im phillipinischen App-Store vor knapp zwei Monaten (wir berichteten ), ist Peter Molyneux' neues Spiel The Trail: A Frontier Journey inzwischen offiziell für iOS ( iTunes ) und Android ( Google Play ) erschienen. Der von 22cans entwickelte und von Kongregate vertriebene Titel ist kostenlos erhältlich und finanziert sich über In-App-Käufe. Inhaltlich entführt es den Spieler in die Amerikanische Pionierzeit. Dazu heißt es in der Spielbeschreibung: "Begleite unsere Pioniere auf einer weiten Reise durch ein unbekanntes Land. Mach dich auf den Weg zur Stadt Eden Falls - erkunde, fertige, sammle, treibe Handel, mach Entdeckungen ... lass dich letztendlich nieder und bau dein Zuhause.Das neuste Spiel von Peter Molyneux, dem legendären Designer und Erfinder der 'Göttersimulation', erweckt die Pionierzeit auf deinem Mobilgerät zum Leben. Frühere Spiele von Peter Molyneux sind Theme Park, Dungeon Keeper, Fable, Populous und Godus.Die Besonderheiten von The Trail:WUNDERSCHÖNGenieße die Aussicht, während du dem Pfad durch verschiedene, atemberaubende Landschaften folgst.ENTSPANNENDNur mit deinem Daumen bewegst du dich durch Wischen und Ziehen mühelos den Pfad entlang. The Trail wurde so entwickelt, dass jeder es spielen und genießen kann.FINDE DEIN GLÜCKReise in die Neue Welt und mach dein Glück! Lerne Gegenstände zu fertigen und damit Handel zu treiben.BAU EINE GEMEINSCHAFT AUFLass dich in einer Stadt nieder, um mehr Funktionen freizuschalten. Arbeite mit anderen Stadtbewohnern zusammen, um eure Stadt zur besten in der neuen Welt zu machen!EINZIGARTIGEin Spiel wie The Trail hast du noch nie gespielt!"Die Bewertungen sind bisher sehr positiv und liegen sowohl auf Google Play (11.833 Stimmen) als auch auf iTunes (222 Stimmen) bei 4,5 von 5 Sternen. Auf Android-Geräten wird zum Spielen mindestens Android 4.0, auf iPad und iPhone mindestens iOS 8.0 benötigt.Letztes aktuelles Video: Android-Trailer