Lego Harry Potter Collection: Sammlung erscheint auch für Switch und Xbox One - 4Players.de

LEGO Harry Potter: Collection wird auch für Switch und Xbox One umgesetzt. Das haben Warner Bros. Interactive Entertainment und Entwickler TT Games bekannt gegeben. Wie schon auf der PS4 beinhaltet die Spielesammlung LEGO Harry Potter: Jahre 1-4 und LEGO Harry Potter: Jahre 5-7. Auch die beiden zuvor veröffentlichten DLC-Pakete mit weiteren Figuren und Kostümen werden enthalten sein."Die LEGO Harry Potter: Collection für Nintendo Switch und Xbox One gewährt einer neuen Generation von Spielern Zugang zur magischen Reise von Harry Potter, durch die phantasievolle Linse von LEGO", so Jonathan Smith, Head of Production und Strategic Director, TT Games. "Fans aller Altersgruppen können sich auf eine unbeschwerte und interaktive Reise begeben, die von beliebten Charakteren und legendären Schauplätzen aus den Harry Potter-Filmen inspiriert wurden."Ein bisschen wird man sich allerdings noch gedulden müssen: Die Umsetzungen der Lego Harry Potter Collection erscheinen erst am 30. Oktober. Auf der PS4 konnte man dagegen schon vor knapp zwei Jahren mit den Klötzchen-Magiern loszaubern.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer