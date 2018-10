Lego Harry Potter Collection: Remaster-Paket für Switch und Xbox One erschienen - 4Players.de

Die LEGO Harry Potter Collection ist mittlerweile auch für Switch und Xbox One veröffentlicht worden (Preis: 39,99 Euro). Publisher Warner Bros. bezeichnet die Sammlung als Remaster-Paket, die sowohl LEGO Harry Potter: Die Jahre 1-4 (2010) als auch LEGO Harry Potter: Die Jahre 5-7 (2011) umfasst. Auch die beiden zuvor veröffentlichten DLC-Pakete mit weiteren Figuren sind dabei, darunter ein Charakter-Pack mit Godric Gryffindor, Harry (Jul-Festball), Helga Hufflepuff, Lockhart (Zwangsjacke), Luna (Löwenkopf), Peeves, Hermine (rosa Kleid), Ron Weasley (Ghul), Rowena Ravenclaw und Salazar Slytherin, sowie ein Spell-Pack mit Cantis, Densaugeo, Ducklifors, Melofors und Tentaclifors."Die LEGO Harry Potter Collection für Nintendo Switch und Xbox One bringt einer neuen Gamer-Generation das gesamte LEGO Harry Potter-Abenteuer", so Jonathan Smith, Head of Production and Strategic Director, TT Games. "Die Spieler können nach Hogwarts zurückkehren und eine humorvolle interaktive Reise durch alle Harry-Potter-Filme antreten, die alte und neue Fans gleichermaßen begeistern wird."Die LEGO Harry Potter Collection ist im vergangenen Oktober für PlayStation 4 erschienen. Unseren Test des Remaster-Pakets findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Switch und Xbox One - Trailer