Tokyo Game Show 2016: Ausführliche Spielszenen aus Horizon: Zero Dawn, Rez Infinite und The Last Guardian - 4Players.de

Sony präsentierte auf der Tokyo Game Show 2016 sowohl neue Spielszenen aus Horizon: Zero Dawn als auch aus Rez Infinite. Beide Präsentationen wurde live gestreamt und später als Aufzeichnung veröffentlicht. Die Vorstellung von Horizon: Zero Dawn ist u.a. in englischer Sprache. Rez Infinite wurde nur auf Japanisch präsentiert.Angespielt werden konnte ebenfalls The Last Guardian (Termin: 6. Dezember 2016). Eindrücke aus der Messe-Demo von der Tokyo Game Show, die nicht der E3-2016-Demo entsprach, können in den folgenden Video betrachtet werden.