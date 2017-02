Daymare: 1998: Kickstarter-Auftakt mit namhaften Resident-Evil-Veteranen an Bord - 4Players.de

Die Invader Studios haben nicht nur die Kickstarter-Kampage zu Daymare: 1998 gestartet, sondern auch verkündet , drei namhafte Capcom-Veteranen für ihr Survival-Horror-Projekt gewonnen zu haben. So wird der Regisseur von Resident Evil 3: Nemesis , Kazuhiro Aoyama, der auch schon am ersten Resident Evil mitgewirkt hatte, dem Team als Koproduzent unter die Arme greifen. Für das Gegnerdesign soll Satoshi Nakai verantwortlich zeichnen, der diesen Job schon bei Resident Evil: Code Veronica (X) inne hatte. Sollte das Zusatzziel "Special Soundtrack" erreicht werden, soll mit Akari Kaida sogar der Komponist des Original-Resident-Evil die Musik für das Spiel komponieren. Das Hauptfinanzierungsziel liegt bei 180.000 Euro. Unterstützungen sind bereits ab einem Euro möglich, für eine digitale Kopie des voraussichtlich im Juli 2018 erscheinden Titels sind mindestens 14 Euro nötig. Aktuell haben 501 Unterstützer 15.626 Euro zugesichert. Die Kamapgne läuft noch bis zum 17. März 2017. Hier der Kickstarter-Trailer sowie erste Spielszenen:Letztes aktuelles Video: First Gameplay