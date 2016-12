Musou Stars: Story-Modus wird freie Szenarienwahl und mehrere Spielenden bieten - 4Players.de

Screenshot - Musou Stars (PS4) Screenshot - Musou Stars (PS4) Screenshot - Musou Stars (PS4) Screenshot - Musou Stars (PS4) Screenshot - Musou Stars (PS4) Screenshot - Musou Stars (PS4) Screenshot - Musou Stars (PS4) Screenshot - Musou Stars (PS4) Screenshot - Musou Stars (PS4) Screenshot - Musou Stars (PS4) Screenshot - Musou Stars (PS4) Screenshot - Musou Stars (PS4) Screenshot - Musou Stars (PS4) Screenshot - Musou Stars (PS4) Screenshot - Musou Stars (PS4) Screenshot - Musou Stars (PS4) Screenshot - Musou Stars (PS4) Screenshot - Musou Stars (PS4) Screenshot - Musou Stars (PS4)

Die für PlayStation 4 und PlayStation Vita in Entwicklung befindliche Crossover-Action Musou Stars von Omega Force und Koei Tecmo wird laut Gematsu einen Story-Modus mit freier Szenarienwahl bieten. Je nachdem für welche nur einmnalig zur Auswahl stehenden Schlüsselkämpfe man sich entscheide, mit welchen Charakteren man sich anfreunde und welche Gegenstände man besitze, werde man unterschiedliche Spielverläufe und auch Spielenden erleben. Darüber hinaus werden mit Hajime Arima und Darius auch zwei Charaktere aus Harukanaru Toki no Naka de (Haruka: Beyond the Stream of Time) spielbar sein. Beide werden mit ihren Originalwaffen kämpfen - Oni-Clan-Mitglied Darius mit seinem Schwertdegen und Armee-Offizier Hajime mit seinem Katana. Hier Spielaufnahmen der beiden in Aktion:In Japan soll das mit Charakteren diverser Koei-Serien wie Dead or Alive, Ninja Gaiden, Toukiden oder der Atelier-Saga aufwartende Actionspiel im Warriors-Stil am 2. März 2017 für PS4 und Vita erscheinen, eine Ankündigung für westliche Gefilde ist bisher nicht erfolgt.Letztes aktuelles Video: TGS-Trailer 2016