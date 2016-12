Musou Stars: Kurze Spielszenen mit Kasumi, Ouka, Wang Yuanji und Sophie - 4Players.de

Koei Tecmo Japan hat vier kurze Videos (ohne Werbung) aus Musou Stars veröffentlicht, in denen Kasumi (Dead or Alive), Ouka (Toukiden), Wang Yuanji (Dynasty Warriors) und Sophie (Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book) ihre Kampfkünste zeigen . In Japan soll das mit Charakteren diverser Koei-Serien aufwartende Actionspiel im Warriors-Stil am 2. März 2017 für PS4 und Vita erscheinen. Eine Ankündigung für westliche Gefilde ist bisher nicht erfolgt.Kasumi (Dead or Alive)Ouka (Toukiden)Wang Yuanji (Dynasty Warriors)Sophie (Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book)