Granblue Fantasy Project Re: Link: Spielszenen aus dem Action-Rollenspiel von Cygames und Platinum Games

Cygames hat ein sieben Minuten langes Spielszenen-Video aus einer frühen (japanischen) Version von Granblue Fantasy Project Re: Link veröffentlicht (via Dualshockers ). In dem Clip ist zu sehen, wie Katalina zunächst ein Dorf erkundet (inkl. dem Luftschiff "Grandcypher" im Hintergrund), bevor dann Kämpfe in einer Arena beginnen. Katalina kämpft an der Seite von Rackham, Percival und Io. Das Spielszenen-Material feierte beim Granblue Fantasy Festival 2017 im Dezember sein Debüt.Das Action-Rollenspiel auf Basis der Granblue-Fantasy-Reihe (bisher iOS und Android) wird unter der Führung von Koichi Haruta (Game Director bei Cygames) und Tetsuya Fukuhara (Produzent bei Cygames) bei Platinum Games für PlayStation 4 entwickelt wird. Es soll für mehrere Mitspieler ausgelegt sein. Auch ein Szenario-Modus für Solo-Spieler ist geplant. Die Musik wird von Nobuo Uematsu und Tsutomu Narita stammen. Ob der Titel auch in Europa und Amerika veröffentlicht wird, ist noch unklar.Letztes aktuelles Video: Alpha-Spielszenen Japan