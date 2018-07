Granblue Fantasy Project Re: Link: Cygames bestätigt mehrsprachige Lokalisierungen des Action-Rollenspiels - 4Players.de

Wann und in welchen Regionen Granblue Fantasy Project Re: Link erscheinen soll, ist zwar nach wie vor unbekannt. Aber gegenüber den Kollegen von Gematsu hat Publisher Cygames schon mal verraten, dass sowohl englische, französische, italienische, spanische als auch deutsche Übersetzungen geplant seien. Mehr über das Rollenspiel-Projekt soll es auf dem Granblue Fantasy Fes 2018 geben, das am 15. und 16. Dezember in Chiba stattfinden wird.Das Action-Rollenspiel auf Basis der Granblue-Fantasy-Reihe (bisher iOS und Android) wird unter der Führung von Koichi Haruta (Game Director bei Cygames) und Tetsuya Fukuhara (Produzent bei Cygames) bei Platinum Games für PlayStation 4 entwickelt. Es soll für mehrere Mitspieler ausgelegt sein. Auch ein Szenario-Modus für Solo-Spieler ist geplant. Die Musik wird von Nobuo Uematsu und Tsutomu Narita stammen.Letztes aktuelles Video: Alpha-Spielszenen Japan