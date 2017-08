Gundam Versus: Offener Betatest findet Anfang Sepember statt - 4Players.de

Player Match (Online-Modus)

Casual Match (Online-Modus) - 1vs1, 2vs2, 3vs3

Ultimate Battle (Online- / Offline-Modus) - 15 Missionen, 30 Missionen

Trial Battle (Offline-Modus) - 1 Route

Free Battle (Offline-Modus)

Tutorial

5 Musikstücke von 'Missing Rink' und 'Crossbone'

Bandai Namco Entertainment hat einen offenen Betatest von Gundam Versus angekündigt. Der Testlauf wird am 2. September 2017 um 09:00 Uhr beginnen und am 4. September um 09:00 Uhr enden. Ab dem 29. August soll man die notwendigen Open-Beta-Daten vorab runterladen können (Pre-Load). Gundam Versus wird am 29. September 2017 für PlayStation 4 erscheinen.Der Open-Beta-Tests umfasst:Letztes aktuelles Video: Spielmodi