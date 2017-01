Mainlining: Neue Demo zum humorvollen Blick auf Verbrechensbekämpfung mithilfe von Datenspeicherung und Ankündigung des Verkaufsstarts - 4Players.de

Entwickler Rebelephant und Publisher Merge Games haben nicht nur angekündigt, wann Mainlining erscheinen soll, sondern auch die Veröffentlichung einer neuen Demo bekannt gemacht. Letztere umfasst die ersten zwei Fälle des Spiels, in dem man als Agent des britischen Geheimdienstes MI7 Verbrechern eine möglichst lange Freiheitsstrafe aufbrummen soll, indem man so lange in ihren gehackten Computern oder Telefonen schnüffelt, bis man die dafür notwendigen Indizien findet.Das Adventure soll in zwei Teilen veröffentlicht werden: Am 26. Januar erscheint es offiziell auf Steam und kann inzwischen auch dort vorbestellt werden. Die abschließenden sechs Fälle sollen allerdings erst ab 2. Februar verfügbar sein - warum, das erwähnt die Mitteilung nicht. Die Demo ist ebenfalls auf Steam sowie im Humble-Store und bei GameJolt erhältlich.Eine Deluxe-Ausgabe enthält zusätzlich den Soundtrack von Jared Emerson-Johnson, der für die Musik in mehreren Telltale-Abenteuern, darunter The Walking Dead Batman und Game of Thrones verantwortlich zeichnet.Letztes aktuelles Video: Spielszenen