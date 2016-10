Die Sims 4: Großstadtleben: Modeviertel, Gewürzmarkt und Co. in der Video-Vorstellung - 4Players.de

Am 3. November erscheint die Erweiterung Die Sims 4: Großstadtleben für die Alltagssimulation Die Sims 4 . Im Video zeigt EA heute Eindrücke der verschiedenen Viertel der neuen Stadt San Myshuno. Im Nobelviertel tummelt sich alles was Rang und Namen hat. Außerdem soll es hier besonders tolle Restaurants und Cafés geben. Im Modeviertel kann man seinen neusten Zwirn spazieren tragen, oder in der Karaokebar singen. Der Gewürzmarkt wird als gefährlicheres Pflaster mit günstigen Mieten beschrieben.Letztes aktuelles Video: Nachbarschaften-Trailer