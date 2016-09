Batman: The Telltale Series - Episode 2: Children of Arkham: Trailer: Batman und die Kinder aus Arkham - 4Players.de

Einen Blick auf Episode 2: Children of Arkham von Batman: The Telltale Series erlaubt der folgende Trailer von Telltale Games. Die Entwickler schreiben weiter: "Das Leben des Dunklen Ritters steht Kopf, als Gothams einflussreichste Familie im Sumpf der Korruption feststeckt und ein einst alter Freund zum gefährlichen Widersacher wird. In was war Thomas Wayne verwickelt, und warum wurde er ermordet? Bruce ist entschlossen, die Wahrheit über seinen Vater herauszufinden, weshalb er Kontakt mit den Mitgliedern aus der kriminellen Vergangenheit von Gotham aufnimmt. Doch welche Maske wird er tragen: die des Milliardärs oder die der Fledermaus? Schwierige Entscheidungen werden Batman und die Personen in seinem Umfeld verändern, als er auf die Kinder aus Arkham trifft."Die zweite von fünf Episoden der Staffel wird ab dem 20. September für PC digital im Telltale Online Store, auf Steam und anderen digitalen Vertriebsplattformen sowie im PlayStation Network für PlayStation 4 und im Xbox Games Store für Xbox One erhältlich sein. Veröffentlichungstermine für weitere Plattformen werden später bekanntgegeben. Die Serie wird ab morgen, 16. September, auch als "Season Pass Disc" in Europa im Handel erhältlich sein. Die Season Pass Disc enthält die erste der fünf Episoden der Staffel und Zugang zu den kommenden vier Episoden, die, sobald erhältlich, online heruntergeladen werden können.Letztes aktuelles Video: Zweite Episode Children of Arkham