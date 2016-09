Batman: The Telltale Series - Episode 2: Children of Arkham: Video zeigt Troy Baker bei den Sprachaufnahmen - 4Players.de

Das Video gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Sprachaufnahmen von Batman: The Telltale Series : Der aus etlichen anderen Spielen bekannte Troy Baker verleiht Batman die Stimme, Laura Bailey spricht Catwoman (bekannt aus etlichen Spielen wie Tales from the Borderlands/Fiona) und Travis Willingham (bekannt aus diversen Anime-Serien) wird Harvey Dent sprechen:Letztes aktuelles Video: Behind The Scenes