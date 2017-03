From Software: Miyazaki kümmert sich nicht darum, ob sein nächstes Spiel Dark Souls ähnelt oder nicht - 4Players.de

Für Hidetaka Miyazaki spielt es offenbar keine Rolle, ob sein nächstes Spiel Dark Souls ähneln wird oder nicht - das erklärte er zumindest in einem Gespräch mit dem japanischen Magazin Famitsu (via Blog.esuteru.com und Gematsu.com ). Wichtiger sei ihm, ein unterhaltsames Spiel zu produzieren, das ihn momentan interessiert - insofern habe sich die Einstellung und Arbeitsweise des Teams bei From Software nicht verändert. Er habe bereits die Arbeit an einigen Projekten gestartet, wolle aber noch nichts dazu verraten. Gestern ist übrigens das Add-On "The Ringed City" zum Rollenspiels Dark Souls 3 für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Im folgenden Launch-Trailer vermittelt Publisher Bandai Namco bereits Eindrücke der düsteren Stimmung:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer