From Software: Kleine Auszeit von der Souls-Reihe; Unreal-Engine und neue Formate werden erlernt - 4Players.de

Hidetaka Miyazaki von From Software erklärte in einem Interview bei IGN , dass sie sich nach Bloodborne und Dark Souls 3 eine Auszeit von der Souls-Reihe verordnet hätten. Seinen Ausführungen nach ist es nur eine Pause und keine Abkehr von der populären Action-Rollenspiel-Reihe. Darüber hinaus sagte Miyazaki, dass die Entwicklung des PSVR-Spiels Déraciné eine besondere Herausforderung sei, weil sie die Technologie und die Plattform neu erlernen müssten. Er spricht von einem Lernprozess und das nicht nur bezogen auf Virtual Reality, sondern auch auf die Unreal Engine. Für die zukünftigen Projekte des Studios seien diese Lernerfahrungen wichtig, folgerte der Game Director von Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Dark Souls 3, Déraciné und Sekiro: Shadows Die Twice Hidetaka Miyazaki: "Es war nicht unbedingt so, dass ich ... nicht weg wollte, aber eine Pause von der Souls-Serie war nicht die einzige starke Motivation, an diesem Spiel [Déraciné] zu arbeiten. (...) Es geht nicht nur um eine andere Art von Spiel oder ein anderes Format. Wir lernen Dinge in VR, das ist neue Technologie. Dieses Spiel ist auch in Unreal entwickelt worden. Es gab schon eine Menge zu lernen. (...) Wir werden uns keineswegs von den mehr oder weniger populären Spielen, für die wir bekannt sind, entfernen. Ich denke, dieser Übergang wird uns gute Erkenntnisse, gute Erfahrungen bringen, und das ist etwas, worüber wir nachdenken können und das wird einen guten Einfluss auf die anderen Spiele haben, an denen wir in Zukunft arbeiten werden. Es war eine wirklich gute Lernerfahrung."