From Software: Hidetaka Miyazaki deutet neues Armored Core an - 4Players.de

Hidetaka Miyazaki, Präsident von From Software, hat in einem Interview mit der Famitsu ein neues Spiel der Reihe Armored Core angedeutet. Wie Gematsu schreibt, geschah dies im Zusammenhang mit dem jüngst angekündigten VR-Spiel Déraciné."In einem früheren Intereview habe ich erwähnt, dass sich drei große Entwicklungen bei uns in Arbeit befinden. Aber Deracine gehört nicht zu diesen dreien", so Miyazaki. "Ich wollte das einige Fans von From Software wissen lassen."Als Famitsu nachhakte und wissen wollte, ob er damit Fans meine, "deren Körper nach einem Konflikt suchen", gab es keinen Einspruch seitens Miyazaki. Die Bezeichnung nimmt laut Gematsu Bezug auf ein japanisches Mem, in dem alles auf die Erschaffung eines neuen Armored Core hinausläuft.Darüber hinaus gibt es weitere Hinweise, wonach das Studio an einem neuen Teil der Reihe arbeitet. So ging im März aus einer Stellenanzeige hervor, dass Naoyuki Takahashi an einem neuen Projekt arbeitet. Zuvor war dieser als Game Director für Armored Core V and Armored Core: Verdict Day tätig.Im Dezember 2017 merkte Yasunori Ogura von From Software außerdem an, dass man die Armored Core Reihe zum jetzigen Zeitpunkt nicht beenden wolle und sich Fans noch ein wenig gedulden sollen.