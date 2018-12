From Software: Zwei unangekündigte Spiele in Entwicklung - 4Players.de

Bei From Software befinden sich weiterhin zwei unangekündigte Spiele in Arbeit, dies bestätigte Firmenpräsident Hidetaka Miyazaki gegenüber 4Gamer via Gematsu , ohne aber weitere Informationen zu verraten. "Es ist noch nicht der Zeitpunkt, um Details zu besprechen, aber sie sind beide typische From-Software-Spiele", sagte er. Die offiziellen Ankündigungen sollen erfolgen, sobald die Spiele Gestalt annehmen würden. Vor einem halben Jahr gab es Gerüchte über ein neues Armored Core ( wir berichteten ).Außerdem meinte Miyazaki, dass Dark Souls Remastered entwickelt wurde und Metal Wolf Chaos XD produziert wird, weil diese Projekte von den Publishern Bandai Namco und Devolver Digital gewünscht wurden. Aktuell wird noch an Sekiro: Shadows Die Twice für Activision Blizzard gearbeitet. Ein neues Spiel aus der Reihe "King's Field" hält er hingegen für unwahrscheinlich , da es schwierig sei, wenn Naotoshi Jin (ehemaliger Firmenpräsident) nicht an der Entwicklung beteiligt sei.Last but not least entschuldigte er sich dafür, wenn das Bloodborne -Easteregg in Déraciné die Hoffnung auf Bloodborne 2 geschürt hätte. Sie hätten das Easteregg nur "zum Spaß" und als Referenz auf das PS4-exklusive Spiel eingebaut.