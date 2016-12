Digimon World: Next Order: Einzelheiten zu Story, Einrichtungen und Charakteren - 4Players.de

Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4) Screenshot - Digimon World: Next Order (PS4)

Bandai Namco Entertainment und B. B. Studio haben weitere Details und Spielaufnahmen zu Digimon World: Next Order veröffentlicht, die Einblicke in die Story, Einrichtungen und Charaktere des mit mehr als 215 Digimon aufwartenden Rollenspiels gewähren sollen: "Die Digitale Welt ist in Gefahr und könnte zerstört werden, wenn niemand Omnimon Alter-B, die Digitation von Omnimon, aufhält. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn seine Angriffe 'Grey-Kanone' und 'Garuru-Schwert' sind extrem gefährlich.Die Geschichte wird durch die drei neuen Digimon, Justimon, Dianamon und Minervamon, sowie zwei Gast-Charaktere aus Digimon World Re: Digitize: Decode, Mirei Mikagura und Rina Shinomiya, erweitert. Mirei will herausfinden, was hinter der Katastrophe steckt, während Rina sich mit ihrem Partner Veevee in der Digitalen Welt verirrt hat.In DIGIMON WORLD: NEXT ORDER werden neue Einrichtungen verfügbar sein, die das Abenteuer noch angenehmer machen. Zum Beispiel wird der Transfer Shop die Reisezeit zu weit entfernten Orten verringern, der Safe-Keeping Shop einige Gegenstände einlagern und das Digitations-Dojo die Partner der Spieler stärker machen." Das in Japan auch für PlayStation Vita erhältliche Rollenspiel soll hierzulande am 27. Januar 2017 für die PlayStation 4 erscheinen - sowohl als Download als auch im Einzelhandel.Letztes aktuelles Video: The DigiHunt begins