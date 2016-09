Happy Manager: Ein Apartmentbesitzer und drei junge Frauen aus Japan - 4Players.de

sphinx2k schrieb am 16.09.2016 um 13:49 Uhr

Hat das Spiel auch Support für den Penis Controller?

Aber zu dem Spiel. Früher gab es ja mal Wet: The sexy Empire, gut recht simple WiSim in der Porno Industrie. Aktueller ist dann sowas wie Honey Cam Studio oder so ähnlich wo es wohl um Internet Sex Webcam (wie auch immer man das genau nennt) geht.

Wie hieß noch mal das Gangster Spiel? Ach ja "Dime City" man haben wir das viel gespielt. Da galt es unter anderem auch die Prostituierten geschickt einzusetzen.