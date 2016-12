Remedy Entertainment: Die nächsten Spiele sollen nicht so lange auf sich warten lassen wie Quantum Break - 4Players.de

@SmokeWE3 We wont take 5 years on the next games. — Thomas Puha (@RiotRMD) 29. Dezember 2016

Ppl throw around words like "open world" so casually. Not us. We got 140 people on 2 games so what we can build is quite limited. — Thomas Puha (@RiotRMD) 29. Dezember 2016

We are definitely focusing more on game mechanics now and in the future. Need to improve there, create deeper, better gameplay mechanics. — Thomas Puha (@RiotRMD) 29. Dezember 2016

Auf Twitter wurde Thomas Puha, seines Zeichens Head of Communication bei Remedy Entertainment, gefragt, ob die nächsten Spiele der Max-Payne- und Alan-Wake-Macher ähnlich lang auf sich warten lassen werden wie Quantum Break , das sich immerhin fünf Jahre bei den Finnen in Entwicklung befunden habe. Puha versicherte jedoch, dass dies nicht der Fall sein werde:Aktuell würden bei Remedy 140 Entwickler an zwei Spielen arbeiten, was ihre Möglichkeiten im Hinblick auf Open-World-Spiele jedoch limitiere Zudem kündigte er an , dass sich Remedy fortan auf tiefgreifendere und bessere Spielmechaniken fokussieren wolle, da es diesbezüglich Verbesserungsbedarf gebe:Im September hatte man zuletzt verkündet, sich verstärkt kooperativen Mehrspielerinhalten zuwenden zu wollen (wir berichteten ).