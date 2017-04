Remedy Entertainment: Nächstes Spiel soll auf mehr Plattformen erscheinen; Northlight-Engine unterstützt nun die PlayStation 4 - 4Players.de

Bei der Bekanntgabe der Geschäftsergebnisse hat Remedy Entertainment nicht nur erneut bestätigt, dass sie an einem Story-Modus von Crossfire 2 mit Smilegate arbeiten würden, sondern auch verraten, dass ihr nächstes Spiele-Projekt (Codename P7) auf mehr Plattformen erscheinen soll - und ihre Game-Engine (Northlight) nun auch PlayStation-4-Konsolen unterstützen würde. Das finnische Unternehmen verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr (2016) einen operativen Gewinn in Höhe von 3,9 Mio. Euro, hauptsächlich durch die Veröffentlichung von Quantum Break und durch die Verkäufe von "älteren Titeln".Tero Virtala (Remedy CEO): "Over 20 years on the top of the global gaming industry is a great milestone achieved only by few other independent game companies. Our new board members bring solid experience from both gaming and financial industries and help us in executing Remedy’s growth strategy and to succeed also in the future."