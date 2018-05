Remedy Entertainment: Neues Spiel "P7" soll auf der E3 vorgestellt werden - 4Players.de

Auf der E3 will Remedy ( Max Payne Quantum Break ) endlich die Katze aus dem Sack lassen: pcgamesn.com berichtet, dass das Projekt mit dem Arbeitstitel "P7" in Los Angeles gezeigt werden soll; die Messe beginnt am 12. Juni. Der neue Publisher 505 Games wird es als Teil seines E3-Lineups zeigen. Eine Anspielmöglichkeit sei dort allerdings auch für die Medien noch nicht geplant. Als Plattformen wurden PC, PlayStation 4 und Xbox One genannt. Des Weiteren hat 505 auch Underworld Ascendant Indivisible und Bloodstained: Ritual of the Night im Messegepäck.Das Spiel mit dem Codenamen P7 (siebter Titel von Remedy) wurde zuvor als cineastisches Third-Person-Actionspiel in einem neuen Universum beschrieben. Es soll eine spannende Geschichte, eine langanhaltende Erfahrung sowie die bisher "umfangreichsten Spielmechaniken" eines Remedy-Spiels bieten. P7 wird auf der Northlight-Technologie basieren.