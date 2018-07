Remedy Entertainment: Chef über geistiges Eigentum, keine Quantum-Break-Fortsetzung und Control - 4Players.de

Tero Virtala, der Chef von Remedy Entertainment, sagte in einem Interview mit GamesIndustry.biz via Windows Central , dass sie die Spielwelten von Alan Wake und Quantum Break für mehr als nur ein Spiel ausgelegt hätten - wobei neben Alan Wake noch Alan Wake's American Nightmare existiert. Er meinte, dass Microsoft die Rechte an beiden Marken besitzen würde und sie hätten entschieden, die Marken nicht "weiterzuführen". Deswegen sei es für sie elementar wichtig, die Rechte an ihrem nächsten Spiel ( Control ) zu besitzen, um selbst entscheiden zu können.Tero Virtala: "Wenn man eine denkwürdige Geschichte erschaffen will, ist es nicht bloß irgendeine Geschichte. Es sind die Charaktere, ihre Hintergrundgeschichten, ihre Motive und die Schauplätze. Um diese Welten, Charaktere und Geschichten zu erschaffen, sind enorme Investitionen und wirklich hochqualifizierte Leute nötig, die schwer zu finden sind und die in der Regel eine Basis für langfristige Franchises und langfristige Marken für mehrere Spiele legen.""In Anbetracht unserer Firmengeschichte war Alan Wake wirklich interessant, aber es war eine Zusammenarbeit mit Microsoft. Aus bestimmten Gründen hat es nie eine Fortsetzung bekommen. Auch bei Quantum Break haben wir uns viel Mühe gegeben, die Welt, die Charaktere, die Geschichten zu erschaffen, aber trotzdem war es das geistige Eigentum von Microsoft. Sie entschieden, die Sache nicht weiter zu verfolgen. Wenn wir das geistige Eigentum besitzen, liegt es ganz in unserer Hand zu entscheiden, wie wir es erschaffen, wie wir es entwickeln und welche kreativen Entscheidungen wir treffen. Und vielleicht liegt es dann, eines Tages, wenn es sich als erfolgreich erweist, in unseren Händen zu entscheiden, was getan wird. Das war wichtig für uns."