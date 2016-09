DUSK: Retro-Shooter im Stil der 90er Jahre angekündigt - 4Players.de

Die kalifornischen Entwickler von New Blood Interactive haben mit DUSK einen weiteren Retro-Shooter im Stil der 1990er Jahre angekündigt, der einen in die Fänge einer Sekte im nordostamerikanischen Hinterland verfrachtet. DSO Gaming nennt Quake, Blood, Heretic, Hexen, Half-Life und Redneck Rampage als Inspirationsquellen. Inhaltlich werden eine Einzelspieler-Kampagne in drei Akten, ein endloser Survival-Modus sowie ein Mehrspieler-Modus mit 1v1-Arena-Kämpfen versprochen. Das Waffenarsenal soll von Sägeblättern über Zwillings-Schrotflinten bis hin zu Granatwerfern reichen. Für den Soundtrack zeichne Metal-Musiker Andrew Hulshult (Brutal DOOM, Rise of the Triad) verantwortlich. DUSK soll 2017 für PC erscheinen soll.Letztes aktuelles Video: Reveal-Trailer