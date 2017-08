DUSK: Neues Video zum Retro-Shooter im Stil der 90er Jahre - 4Players.de

Die kalifornischen Entwickler von New Blood Interactive haben einen neuen Trailer zu ihrem Retro-Shooter DUSK veröffentlicht, der noch in diesem Jahr für Windows PC erscheinen und die 1990er wiederaufleben lassen soll. Auf Steam werden Quake, Blood, Heretic, Hexen, Half-Life und Redneck Rampage als Inspirationsquellen genannt.Inhaltlich werden eine 33 Levels umspannende Einzelspieler-Kampagne in drei Akten, ein endloser Survival-Modus sowie ein Mehrspieler-Modus mit Arena-Kämpfen versprochen, den man auf der Ende August stattfindenden QuakeCon 2017 erstmals zeigen will. Das Waffenarsenal soll von Sägeblättern über Zwillings-Schrotflinten bis hin zu Granatwerfern reichen. Für den Soundtrack zeichne Metal-Musiker Andrew Hulshult (Brutal DOOM, Rise of the Triad) verantwortlich.Letztes aktuelles Video: Welcome to Dusk