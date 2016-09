The Great Ace Attorney 2: Ryunosuke Naruhodo's Resolution: Zum 15. Jubiläum der Ace-Attorney-Reihe angekündigt - 4Players.de

Bei der Tokyo Game Show hat Capcom mit The Great Ace Attorney 2: Ryunosuke Naruhodo's Resolution einen Nachfolger zu The Great Ace Attorney angekündigt . Auf welchen Plattformen das Spiel erscheinen wird, wurde nicht genannt. Weitere Details hat Capcom nicht verraten. The Great Ace Attorney ist ein Prequel (Vorgänger) der Ace-Attorney-Serie, spielt in der japanischen Meiji-Ära (1868 - 1912) und dreht sich um den Jura-Studenten Ryuunosuke Naruhodo, seine Assistentin Susato Mikotoba, Sherlock Holmes und die junge Iris Watson. Es erschien im vergangenen Jahr in Japan. In Nordamerika und Europa ist es nicht veröffentlicht worden.Außerdem wurde auf der Messe noch ein Trailer zum 15. Jubiläum der Ace-Attorney-Reihe gezeigt. Der jüngste, in Europa verfügbare Ableger war Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice zum Test ).