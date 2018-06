Hypnospace Outlaw: "Internet-Simulator" in einem alternativen 1999 startet morgen in die Beta-Phase - 4Players.de

Tendershoot startet am morgigen Freitag einen Beta-Test seines "Internet-Simulators" Hypnospace Outlaw , wie Publisher No More Robots mitgeteilt hat. Wer an dem Test teilnehmen möchte, kann sich im offiziellen Discord-Kanal um die Teilnahme bemühen. Die Beta wird über Steam erhältlich sein.Im aktuellen Spiel der Dropsy -Macher kämpft man auf einer alternativen Zeitlinie im Jahr 1999 gegen Online-Kriminalität, indem man über eine Reihe schräger Webseiten surft, E-Mails liest und Dateien herunterlädt, die mal nützlich, mal schädlich sein können. Den eigenen Desktop individualisiert man mit verschiedenen Hintergründen, Bildschirmschonern und mehr. Man ist auf der Suche nach Copyright-Verletzungen, beleidigenden Kommentaren sowie anderen Vergehen.Erscheinen soll Hypnospace Outlaw Ende 2018 für Windows, Mac und Linux auf Steam. Umsetzungen für noch nicht genannte Konsolen sollen folgen.Letztes aktuelles Video: Offizielle Ankündigung