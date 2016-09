Far from Noise: Ein Gespräch an der Grenze des Todes - 4Players.de

Was geht einem durch den Kopf, wenn der Wagen auf einer Klippe zum Stehen kommt - kurz bevor er in die Tiefe stürzen würde? Diese Frage stellt George Batchelor in seinem fünften großen Projekt, Far from Noise , das aus einem Experiment hervorging: Batchelor versuchte ein Spiel zu entwickeln, dessen Unterhaltungen sich so natürlich wie möglich anfühlen.So entstand Far from Noise, in dem eine junge Frau in einem Auto in prekärer Lage gefangen ist. Die Sonne senkt sich langsam hinter dem Horizont, während die Hauptfigur über ihre Situation, ihr Leben und ihren möglichen Tod sinniert. Verschiedene Ereignisse sollen dabei jedes Mal eine etwas andere Geschichte erzählen.Auf Greenlight sucht Batchelor derzeit Unterstützung, damit sein Spiel auf Steam erscheinen kann. Veröffentlichen will er es noch in diesem Jahr für Windows, Mac und Linux.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer