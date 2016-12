DragonBall Fusions: Erscheint im Februar 2017 für Nintendo 3DS - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat bekanntgegeben, dass DragonBall Fusions am 17. Februar 2017 für Nintendo 3DS in Europa, dem Mittleren Osten und Australasien erscheinen wird. Das Action-Rollenspiel ist seit Anfang August in Japan erhältlich und soll das Dragon-Ball-Universum durch Kämpfe, Personalisierungen und das Sammeln von Gegenständen zum Leben erwecken. Dabei soll der Name Programm sein und das Fusionieren von Charakteren erlauben, um die stärksten Kämpfer zu erschaffen. Über 700 mögliche Fusionen werden versprochen.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer