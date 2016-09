Hired Ops: Aus Contract Wars wird Hired Ops - Ende des Jahres im Early Access auf Steam - 4Players.de

Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC)

AbsolutSoft stellt in einem kurzen Video den Online-Shooter Hired Ops vor, das bis Ende des Jahres als zunächst noch in Entwicklung befindlicher Early-Access-Titel auf Steam veröffentlicht werden soll. Hired Ops ergänzt Multiplayer-Gefechte um Rollenspiel-Elemente, mit denen man sein Alter Ego etwa zum heimlichen Schleicher oder das Feld stürmenden Angreifer entwickeln kann. In einer Mischung aus zugänglicher Action und Simulation neigt man sich dabei zur Seite, um hinter Ecken vorzuschauen, ruft Verstärkung oder stattet Waffen mit verschiedenen Visieren aus.Spieler führen dabei Aufgaben als Söldner aus und gründen ihre eigenen Clans. Sie errichten Basen, greifen feindliche Stützpunkte an und begegnen sich in einem speziellen "Hardcore-Modus", in dem Verletzungen dauerhaft ihre Fähigkeiten beeinflussen.Das Konzept ist nicht neu: Hired Ops geht aus Contract Wars hervor, das kostenlos im Browser spielbar ist. Das Interessante daran: Der erzählerischer Hintergrund in Contract Wars dreht sich um eine nahe Zukunft, in der private militärische Unternehmen (PMCs) um Macht und Einfluss kämpfen und die zwei größten dieser Unternehmen heißen BEAR und USEC - so wie die zwei Parteien in Escape from Tarkov Wie genau Contract Wars, Hired Ops und Escape from Tarkov bzw. AbsolutSoft und Tarkov-Entwickler Battlestate Games zusammenhängen, geht weder aus der Pressemitteilung noch den offiziellen Webseiten oder anderen Quellen hervor. Beide Studios befinden sich allerdings in St. Petersburg und ihre Spiele nutzen dem Anschein nach dasselbe Szenario - eine interessante Konstellation, die aufgrund der klaren Trennung allerdings keine spielerischen Auswirkungen haben dürfte.Letztes aktuelles Video: Teaser