Hired Ops: Systemanforderungen benannt - 4Players.de

Betriebssystem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

CPU: Intel Core 2 Duo E6600 oder AMD Phenom X3 8750 oder besser

RAM: 4 GB RAM

Grafikkarte: mindestens 512 MB VRAM; muss DirectX 9 und Pixel Shader 3.0 unterstützen

DirectX: Version 9.0c

Festplattenspeicher: 8 GB

Betriebssystem: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

CPU: Intel Core i5-2500k @ 3,3 GHz oder AMD FX-8120 @ 3,1 Ghz oder besser

RAM: 8 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 670 (GTX 760) oder AMD Radeon HD 7970 (R9, 280x 2 GB VRAM) oder besser

DirectX: Version 9.0c

Festplattenspeicher: 8 GB SSD

Hired Ops ging aus dem Browserspiel Contract Wars hervor und ergänzt Multiplayer-Gefechte um Rollenspiel-Elemente, mit denen man sein Alter Ego etwa zum heimlichen Schleicher oder das Feld stürmenden Angreifer entwickeln kann. In einer Mischung aus "zugänglicher Action" und Simulation neigt man sich dabei zur Seite, um hinter Ecken vorzuschauen, ruft Verstärkung oder stattet Waffen mit verschiedenen Visieren aus. Spieler führen dabei Aufgaben als Söldner aus und gründen ihre eigenen Clans. Sie errichten Basen, greifen feindliche Stützpunkte an und begegnen sich in einem speziellen "Hardcore-Modus", in dem Verletzungen dauerhaft ihre Fähigkeiten beeinflussen.Letztes aktuelles Video: Teaser