Hired Ops: Early-Access-Phase des Online-Shooters gestartet - 4Players.de

AbsolutSoft Studio hat den Start der Early-Access-Phase des Online-Shooters Hired Ops bekanntgegeben (Preis: 9,99 Euro). Käufer bei Steam können nach dem Download, der Installation und der Registrierung auf der Hired-Ops-Webseite gegen andere Söldner antreten.Von den Entwicklern heißt es: "Teilnehmer der Early-Access-Phase werden die grundlegenden Spielmechaniken und Inhalte von Hired Ops ausprobieren können. Ein umfangreiches Arsenal an Waffen und Waffenmodifikationen, verschiedene Spielmodi sowie ein Starter-Set von Karten warten auf die Spieler. Zum finalen Release des Spiels hat das Studio ein Tutorial, einen realistischen Hardcore-Modus, den Bau von Stützpunkten, Clans, Verträge und vieles mehr geplant. In der Early-Access-Phase erhalten Spieler frühzeitig Zugriff auf Hired Ops und können durch ihr Feedback an den Entwickler bei der Optimierung des Spiels helfen. Die aktivsten Spieler der Early-Access-Phase werden dabei noch vor allen anderen noch nicht veröffentlichte Features und Inhalte testen können. Der Client wird während der Early-Access-Phase regelmäßig aktualisiert und erweitert, während die Entwickler in dieser Zeit einen effektiven Test des Spiels unter realen Bedingungen durchführen können. Der Fokus liegt dabei darauf, die Game-Balance und Kampf-Dynamiken zu verbessern."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer