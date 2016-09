King's Quest - Kapitel 4: Snow Place Like Home: Viertes Kapitel rund um zurückgekehrten Sohn gestartet - 4Players.de

Seit gestern geht das episodische Abenteuer King's Quest mit dem vierten Kapitel weiter: Snow Place Like Home erschien am 27. September für PC, PS3, 360, PS4 und Xbox One, wie Sierra Games und The Odd Gentlemen laut Blue's News verkündeten. Thematisch dreht sich alles um die Beziehung zwischen König Graham und dessen verlorenem Sohn Alexander, den er 18 Jahre nach seiner Entführung endlich wieder findet. Darüber hinaus gab der Entwickler bekannt, dass sowohl das finale Kapitel 5 als auch ein Bonus-Epilog noch vor den Weihnachtsfeiertagen veröffentlicht werden sollen.