Forgotten Anne: Handgezeichnetes 2D-Adventure in der Welt der verlorenen Gegenstände im gamescom-Trailer - 4Players.de

Square Enix Collective zeigt das 2D-animierte und handgezeichnete Adventure Forgotton Anne im folgenden gamescom-Trailer. Das von ThroughLine Games entwickelte Spiel wird als spielbarer, klassischer Zeichentrick-Titel beschrieben, bei dem die Spielwelt und die cineastischen Story-Zwischensequenzen nahtlos ineinander übergeben sollen - inkl. orchestralem Soundtrack.Das Adventure findet in einem vergessenen Reich, in dem alle in der echten Welt verlorenen bzw. verlegten Gegenstände wieder auftauchen, wie z.B. alte Spielzeuge, Briefe oder einzelne Socken. Sowohl Anne als auch Meister Bonku sind in diesem Reich gefangen und müssen mithilfe der "Forgotlings" (Kreaturen, die aus verlegten Objekten bestehen) versuchen, diesen mysteriösen Ort irgendwie zu verlassen. Neben Jump-&-Run-Passagen (Springen, Rennen, Klettern etc.) wird es Rätsel und mehrere unterschiedliche Optionen in den Gesprächen geben, die den weiteren Verlauf der Geschichte beeinflussen sollen. Außerdem kann Anne mit dem "Arca stone" bestimmte Objekte in der Welt manipulieren bzw. sie wieder zum Leben erwecken oder ihnen das "Anima" entziehen kann. Forgotton Anne soll Ende des Jahres für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Story Teaser