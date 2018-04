Forgotton Anne: 2D-Animationsabenteuer im Land der Vergessenen erscheint Mitte Mai - 4Players.de

Das Animationsabenteuer Forgotton Anne wird am 15. Mai 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen (Preis: 19,99 Euro).Das 2D-Abenteuer mit Schwerpunkt auf der Geschichte spielt in dem Land der Vergessenen, und zwar in der Dimension, in der all die verlegten Gegenstände aus der Welt der Menschen - einzelne Socken, verlorene Briefe, vergessen Spielzeuge - verweilen. Mithilfe der Vergessenen - Kreaturen, die sich aus diesen verlorenen Gegenständen geformt haben - begeben sich Anne und Meister Bonku auf die Mission, den Weg nach Hause zu finden. Die Entwickler beschreiben ihr Spiel als leichten 2D-Puzzle-Plattformer mit Entscheidungen in den Dialogen."Wie jeder, der Forgotton Anne 2017 erlebt hat, weiß, ist dies eines der besten und bemerkenswertesten Spiele, die wir je herausgebracht haben", sagt Phil Elliott, Director of Indie Publishing bei Square Enix West. "Es ist nicht einfach nur ein Abenteuer, das wie ein Anime aussieht. Es ist ein Anime in voller und flüssiger Bewegung. Wir können es kaum erwarten, diese Schönheit in die Hände der Spieler zu geben - es ist eine Geschichte, die so delikat und fesselnd ist, wie die Welt, in der sie spielt.""Es war wahrlich eine Freude zuzusehen, wie Spieler und Kritiker in den letzten 12 Monaten die frühen Versionen von Forgotton Anne genossen, doch jetzt wird es wirklich aufregend", sagt Alfred Nguyen, Creative Director und Mitgründer von ThroughLine Games. "Wir denken, wir haben eine Welt geschaffen, die einigen der größten Anime-Filme Ehre erweist, aber die Kunstform auch in eine neue Richtung bewegt, und Spielern die Möglichkeit gibt, ein animiertes Abenteuer wirklich zu erleben."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer