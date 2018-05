Forgotton Anne: Handgezeichnetes 2D-Adventure erscheint heute für PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Heute erscheint Forgotton Anne für PC, PS4 und Xbox One, das von Through Line Games entwickelt und vom Square Enix Collective vertrieben wird. Das 2D-Abenteuer mit Schwerpunkt auf der Geschichte spielt in dem Land der Vergessenen, und zwar in der Dimension, in der all die verlegten Gegenstände aus der Welt der Menschen - einzelne Socken, verlorene Briefe, vergessen Spielzeuge - verweilen. Mithilfe der Vergessenen - Kreaturen, die sich aus diesen verlorenen Gegenständen geformt haben - begeben sich Anne und Meister Bonku auf die Mission, den Weg nach Hause zu finden. Die Entwickler beschreiben ihr Spiel als "cinematic adventure" mit Entscheidungen in den Dialogen.Co-Founder und Creative Director des Entwicklerstudios Through Line Games sagt über Forgotton Anne: "Immer wenn man einen guten Anime schaut, bleibt der Wunsch Teil des Gezeigten zu werden. Diesem Wunsch wollten wir nachkommen, indem wir einen hochwertigen Plattform-Puzzler abliefern, der die unserer Meinung nach fesselnde Geschichte zum Leben erweckt".