Forgotton Anne: Switch-Umsetzung für 2019 angekündigt - 4Players.de

Das handgezeichnete 2D-Adventure Forgotton Anne wird für Switch umgesetzt und soll im nächsten Jahr erscheinen. Das hat das Entwicklerstudio ThroughLine Games bekannt gegeben. Square Enix wird erneut als Publisher fungieren und den Titel im Rahmen des Programms Square Enix Collective veröffentlichen."Es war schon immer nur eine Frage der Zeit, bis Forgotton Anne seinen Weg auf Nintendo Switch finden würde", meint Alfred Nguyen, Creative Director and Co-founder of ThroughLine Games. "Wir sind große Fans von Nintendos origineller Plattform und für uns fühlt es sich großartig an, Forgotton Anne im Handheld-Modus zu erleben. Daher glauben wir, es passt perfekt zum rasant zunehmenden Switch-Publikum."Einen konkreten Termin für die Switch-Umsetzung gibt es bisher noch nicht. Allerdings versprechen die Entwickler zum Start bereits einen Nachlass von zehn Prozent auf den regulären Preis von 19,99 Euro.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer