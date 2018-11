Forgotton Anne: Switch-Umsetzung des animierten 2D-Adventures erscheint schon im November - 4Players.de

Square Enix Collective wird Forgotton Anne am 9. November 2018 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Das animierte 2D-Adventure des Studios ThroughLine Games ist bereits auf PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One (19,99 Euro) verfügbar."Es ist wirklich toll, den Nintendo-Spielern ThroughLines Games' bezauberndes Anime-Adventure präsentieren zu können, besonders da wir seit der Erstveröffentlichung vor einigen Monaten so viele Anfragen für eine Switch-Version bekommen haben. Jetzt können wir dem nachkommen", sagt Phil Elliott, Leiter der Abteilung für Indie-Spiele bei Square Enix West."Wir haben schon immer geplant, eine Version für Nintendo Switch herauszubringen, und es ist großartig, dass wir das nun früher schaffen als erwartet", meint Alfred Nguyen, Creative Director und Mitgründer von ThroughLine Games. "Wir denken, dass sich Forgotton Anne wunderbar im Handheld-Modus spielen lässt und es perfekt zu der schnell wachsenden Gruppe der Nintendo Switch-Spieler passt."Forgotton Anne ist ein animiertes Adventure, das in einer verborgenen Dimension spielt, in der all das fortbesteht, was in der menschlichen Welt verloren ging und vergessen wurde - wie etwa einzelne Socken, abhanden gekommene Briefe oder verschwundenes Spielzeug. Es ist die Aufgabe der Vergessenen (Kreaturen, die aus verschwundenen Dingen entstanden sind) der gefangenen Anne und Meister Bonku zu helfen, den Weg nach Hause zu finden ...Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer