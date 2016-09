8-Bit Invaders!: Dritter Echtzeit-Strategie-Teil aus der 8-Bit-Reihe: Sci-Fi-Soldaten gegen Aliens - 4Players.de

Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC)

Petroglyph hat einen weiteren Ableger aus der 8-Bit-Reihe angekündigt. Nach 8-Bit Armies à la Command & Conquer und 8-Bit Hordes à la WarCraft folgt im November 2016 der Sci-Fi-Variante 8-Bit Invaders! In dem Echtzeit-Strategiespiel treten das "Galactic Marine Corps" mit Weltraum-Soldaten und riesigen Kampfrobotern gegen die Alien-Fraktion "Cranioids" an. Erneut dürfen Basen gebaut, Ressourcen gesammelt, Einheiten produziert und kurzweilige Gefechte ausgefochten werden. Wie bei den Vorgängern wird es 24 Kampagnen-Missionen (offline spielbar), zehn Co-op-Einsätze und Gefechte bzw. Multiplayer-Schlachten für bis zu acht Spieler geben. Auch Cross-Play mit den Fraktionen aus 8-Bit Armies und 8-Bit Hordes wird geboten. Neu ist hingegen die Metakampagne "Conquer The Multiverse", die aus zufällig generierten Szenarien bestehen wird, in denen man "andere Welten" erobern darf. Der Soundtrack stammt abermals von Frank Klepacki. Im November 2016 soll 8-Bit Invaders! erscheinen.Letztes aktuelles Video: Trailer Cranioids vs Galactic Marine Corps