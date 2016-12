8-Bit Invaders!: Sci-Fi-Ableger des Echtzeit-Strategiespiels veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC)

Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC) Screenshot - 8-Bit Invaders! (PC)

Nach 8-Bit Armies à la Command & Conquer und 8-Bit Hordes à la WarCraft hat Petroglyph nun 8-Bit Invaders! veröffentlicht - eine Sci-Fi-Variante des Echtzeit-Strategiespiels. Diesmal treten das "Galaktische Marine Corps" mit Weltraum-Soldaten und riesigen Kampfrobotern gegen die Alien-Fraktion "Cranioids" an. Erneut dürfen Basen gebaut, Ressourcen gesammelt, Einheiten produziert und kurzweilige Gefechte ausgefochten werden. Wie bei den Vorgängern wird es 24 Kampagnen-Missionen (offline spielbar; je zwölf Einsätze pro Fraktion), zehn Co-op-Einsätze und Gefechte bzw. Multiplayer-Schlachten für bis zu acht Spieler geben. Neu ist hingegen die Metakampagne "Conquer The Multiverse". Auf einer Übersichtskarte erforscht man Technologien, verwaltet seine Armee und plant die Angriffe. Die Kämpfe werden dann in Echtzeit ausgefochten.8-Bit Invaders! ist bei Steam oder GOG.com für 19,99 Euro erhältlich (25% Rabatt zum Verkaufsstart). Diejenigen, die bis zum 3. Januar 2017 die Co-op-Kampagne mit jeweils einem Stern pro Mission abschließen, erhalten eine kostenlose Version von 8-Bit Hordes.Letztes aktuelles Video: Trailer Cranioids vs Galactic Marine Corps