8-Bit Invaders!: Wird zusammen mit 8-Bit Hordes auch für PS4 und Xbox One erscheinen - 4Players.de

Soedesco (Publisher) und Petroglpyh Games (Entwickler) werden nicht nur 8-Bit Armies für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen, sondern auch die beiden Echtzeit-Strategiespiele 8-Bit Hordes und 8-Bit Invaders! Die beiden Titel werden für PlayStation 4 und Xbox One in digitaler Form und für PS4 in physischer Form (Box-Version) verfügbar sein. Alle drei Spiele der 8-Bit-Reihe bieten einen titelübergreifenden Mehrspielermodus, in dem die Spieler mit den unterschiedlichen Fraktionen gegeneinander antreten können."Alle Spiele der 8-Bit-RTS-Reihe verfügen über einen titelübergreifenden Mehrspielermodus. Dadurch können Spieler die verschiedenen Fraktionen und Karten kombinieren und mit feurigen Drachen gegen fliegende Untertassen und gewaltige Panzer kämpfen. Der neue Trailer zeigt, wie es aussehen könnte, wenn diese drei vollkommen unterschiedlichen Welten mit voller Wucht aufeinandertreffen!"Angaben zur Verfügbarkeit (Releasetermine) und zur Preisgestaltung von 8-Bit Hordes und 8-Bit Invaders! wurden nicht gemacht. 8-Bit Armies wird derweil am 21. September für PS4 und Xbox One für knapp 30 Euro veröffentlicht. Im Microsoft-Store ist zudem ein Paket mit allen drei Teilen zu finden.Letztes aktuelles Video: Cross-Title Multiplayer Trailer