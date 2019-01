8-Bit Invaders!: Wird Ende Februar für PS4 und Xbox One erscheinen - 4Players.de

Das Echtzeit-Strategiespiel 8-Bit Invaders! wird am 26. Februar 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, und zwar in digitaler und in physischer Form (für 30 Euro). Es ist der dritte und letzte Teil der 8-Bit-Reihe nach 8-Bit Armies und 8-Bit Hordes Publisher Soedesco: "In 8-Bit Invaders! bauen Spieler eine Basis und stellen eine gewaltige Armee aus Science-Fiction-Einheiten wie "Schwebenden Hirnen", "Explosionsbugs" und "Zerstörern" zusammen, um ihre Feinde zu besiegen. Es gibt zwei verschiedene Fraktionen, mit denen Tod und Zerstörung gesät werden können: Die wilden Cranioiden und die mutigen Krieger des Galaktischen Marine Corps. Das Multiversum wird in diesem schnellen, farbenfrohen und actionreichen Echtzeit-Strategiespiel zu einem turbulenten Schlachtfeld."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer Konsolen