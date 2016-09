Road Rage: Motorrad-Actionspiel mit "Nahkampf-basierten Kampfrennen" erscheint im November - 4Players.de

Todesglubsch hat geschrieben: Autsch. Memo an mich selbst, sollte ich jemals einen Publisher brauchen: MaximumGames vermeiden.

Das ist ja peinlich und alles andere als professionell. Das ist so ne US-typische Selbstverliebtheit zu meinen, ein Translator würde brauchbare Arbeit leisten.

Aber hey, wenn meine Muttersprache ne Weltsprache wäre, würde ich vielleicht auch so denken.