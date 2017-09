Road Rage: Motorrad-Actionspiel soll im Oktober erscheinen - 4Players.de

Das Motorrad-Actionspiel Road Rage von Team6 Game Studios (Entwickler) und Maximum Games (Publisher) wird am 24. Oktober 2017 im Einzelhandel und als digitaler Download für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das mit USK "ab 16 Jahren" freigegebene Spiel soll 29,99 Euro kosten. Eigentlich sollte Road Rage bereits im November 2016 verfügbar sein, jedoch wurde die Veröffentlichung still und heimlich inkl. Sendepause verschoben.Road Rage soll in einer offenen Welt spielen. Als Reef Jackson, Neuling im Outlaw-Motorradclub, darf man mehr als 90 Haupt- und Nebenmissionen angehen, um sich an die Spitze einer gesetzlosen Motorradgang zu kämpfen. Schwerpunkt sollen die "Nahkampf-basierten Kampfrennen" sein.Letztes aktuelles Video: Open-World-Trailer