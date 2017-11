Road Rage: Motorrad-Action auf PC, PS4 und Xbox One gestartet - 4Players.de

Entwickler Team6 Game Studios und Publisher Maximum Games haben ihr Motorrad-Actionspiel Road Rage am 14. November 2017 für Windows PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Das rabiate Open-World-Rennspiel ist sowohl als Download als auch im Einzelhandel erhältlich und kostet 29,99 Euro.Zum Inhalt heißt es vom Hersteller: "Road Rage ist ein abgedrehtes Motorrad-Renn- und Action-Spiel, in dem die Spieler sich in einer von Kriminalität regierten Stadt durch die Ränge einer gesetzlosen Gang kämpfen. Kämpfe mit einem ganzen Arsenal schlagkräftiger Waffen gegen rivalisierende Gangmitglieder, treibe deine Maschine in Hochgeschwindigkeitsrennen bis an ihre Grenzen und lass die Obrigkeit in mehr als 90 Haupt- und Nebenmissionen deinen Staub fressen. Benutze deine Gewinne, um die Leistung deines Motorrads mit einer Vielzahl von Verbesserungen zu individualisieren und mit Stil durch die weite und gefährliche offene Welt zu fahren." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video zum Verkaufsstart:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer