Sunless Skies: Kickstarter-Kampagne läuft sehr erfolgreich; drei Zusatzziele erreicht - 4Players.de

Die Kickstarter-Kampagne von Sunless Skies (der Nachfolger zu Sunless Sea ) läuft weiter sehr vielversprechend. Nach vier Stunden wurde das Finanzierungsziel bei 100.000 Pfund erreicht und nach vier Tagen wurde die Marke bei 200.000 Pfund übersprungen. Auch drei Zusatzziele wurden freigeschaltet, darunter drei neue Ursprungsgeschichten für den eigenen Charakter, drei legendäre Wracks und das Spielelement Schmuggeln. Kommen 240.000 Pfund zusammen, wird "The Moloch" ("locomotive chassis for captains") eingebaut. Ab 270.000 Pfund wird "die unbequeme Tante" ("An Inconvenient Aunt") als weiterer Charakter mit eigener Questreihe implementiert.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Video