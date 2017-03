Sunless Skies: Kickstarter auf der Zielgeraden; alle Stretch-Goals erreicht - 4Players.de

Heute um 20 Uhr endet die Kickstarter-Kampagne von Sunless Skies . 100.000 Pfund wollte Failbetter Games für den Nachfolger von Sunless Sea mindestens einsammeln und derzeit stehen 364.468 Pfund von 11.301 Unterstützern unter dem Strich. Alle bisher ausgeschriebenen Zusatzziele wurden erreicht, u.a. "The Moloch" ("locomotive chassis for captains"), "die unbequeme Tante" als zusätzlicher Charakter mit eigener Questreihe, mysteriöse Gäste und die Siegbedingung "The Martyr-King's Cup".Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Video