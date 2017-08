Sunless Skies: Ab Ende August auf Early Access und bei GOG Games in Development - 4Players.de

Nachdem der Vorgänger bereits mithilfe der Spieler fertiggestellt wurde, soll auch Sunless Skies über Steams Early Access und GOG Games in Development als noch in Entwicklung befindliches Spiel verfügbar sein. Genauer gesagt werde es am 30. August so weit sein, wie das britische Studio in einem Newsletter mitteilte. Die Veröffentlichung des fertigen Abenteuers ist für Mai 2018 geplant.Im März sicherte Entwickler Failbetter Games einen erheblichen Teil der Finanzierung durch eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne : Knapp 380.000 (gut 420.000 Euro) von 100.000 notwendigen Pfund kamen dabei zusammen. Sämtliche Zusatzziele wurden damals erreicht.Sunless Skies wird im Kern wie Sunless Sea funktionieren, ist aber in einem viktorianischen Weltraumszenario angesiedelt. In der Welt des Nachfolgers hat sich das in dieser Form fiktive britische Imperium weit ausgedehnt und autoritäre Züge entwickelt. Revolutionäre beginnen deshalb sich gegen das System aufzulehnen.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Video